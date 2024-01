Code di notte alle Poste, insulti e aggressioni per l'assegno d'inclusione, la Cisl: "Impiegati in pericolo"

Caos alle Poste per la consegna della card legata all'assegno d'inclusione, la misura che ha sostituito il reddito di cittadinanza, soprattutto in diversi uffici di Palermo e provincia, ma anche di Catania. Tanti cittadini sono costretti a trascorrere anche parte della notte davanti alle filiali per avere la certezza di riuscire ad entrare ed essere tra i primi a poter ritirare la tessera. Una situazione che ha inevitabilmente dei riflessi anche sul lavoro degli stessi impiegati delle Poste. A denunciarlo è il segretario regionale della Cisl Poste, Maurizio Affatigato: "E' una situazione pericolosa e di emergenza che sta compromettendo la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori, vittime di una organizzazione fatta solo al risparmio".

La card per l'assegno di inclusione è distribuita da Poste Italiane ai primi 287 mila nuclei familiari che hanno ricevuto il messaggio dell'Inps e che sono in possesso dei requisiti per ottenere il beneficio, che in media si attesta sui 646 euro mensili. Negli ultimi giorni il caos è aumentato perché molti cittadini che invece non hanno ricevuto il messaggio dell'Inps, si sono presentati comunque alle Poste, non hanno ovviamente trovato la card e si sono così scagliati contro gli sportellisti.

"Dopo l'esperienza della consegna della carta Dedicata a te a luglio scorso – afferma Affatigato – si riteneva che l'aazienda avrebbe messo in sicurezza i propri dipendenti allo sportello, che hanno già ricevuto insulti e subito aggressioni da parte dei clienti per responsabilità non loro. I nostri colleghi hanno subito passivamente un vero assalto da parte dei cittadini che hanno sostato dalle prime ore del mattino davanti agli uffici per garantirsi di essere i primi ad entrare. Riteniamo inaccettabile tutto ciò e non più procrastinabile un intervento da parte aziendale per affrontare questa situazione e garantire un ambiente di lavoro sicuro".

Infine, ricorda il sindacalista, "secondo il codice civile l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le condizioni e l'ambiente di lavoro, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità

morale dei prestatori di lavoro".