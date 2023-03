Nasconde un chilo e mezzo di coca dal valore di 120 mila euro: arrestato 22enne alla Vucciria

Nascondeva un chilo e mezzo di cocaina, banconote di piccolo taglio per un importo di 1.210 euro e perfino una macchina conta soldi. I finanzieri del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un palermitano di 22 anni. E' successo alla Vucciria. La sostanza stupefacente posta sotto sequestro avrebbe fruttato, al “dettaglio”, una somma vicina ai 120 mila euro.

"In particolare, i baschi verdi del gruppo Pronto impiego - dicono dalla guardia di finanza - dopo un’attività di osservazione nel quartiere, hanno individuato un’abitazione in cui abitavano due fratelli, titolari di alcuni locali alla Vucciria, dove, soprattutto nelle ore serali, numerosi giovani erano soliti avvicinarsi con cautela e in maniera guardinga. Questo ci ha fatto ritenere che vi fosse in atto una ben avviata attività di spaccio. Pertanto i finanzieri hanno deciso di effettuare un controllo nei confronti di entrambi i fratelli".

Le perquisizioni personali eseguite hanno consentito di rinvenire su uno dei due, 15 dosi di cocaina e 400 euro, probabile provento dell’attività illecita, oltre a quattro telefoni cellulari e un portachiavi, contenente le chiavi di accesso al portone dello stabile, all’appartamento di residenza e a un altro appartamento disabitato e in stato di abbandono nello stesso palazzo.

E' così scattata la perquisizione anche del locale disabitato. "L’intervento del cane finanziere “Elisir” - spiegano dal comando provinciale - ha fatto scoprire un chilo e mezzo di cocaina, oltre a 255 grammi, ripartiti in 3 panetti, di hashish. La droga era stata abilmente nascosta all’interno di alcune scatole di scarpe, in mezzo a vecchi oggetti di varia natura, All’interno dei locali è stata poi trovata una macchina conta-soldi, insieme a un bilancino e banconote di vario taglio per un totale di 810 euro, anche queste presumibilmente provento dell’attività di spaccio". Il palermitano è stato quindi tratto in arresto e portato al Pagliarelli. Dopo l'udienza di convalida è stata disposta per lui la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico.