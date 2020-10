Piazza Ingastone, confezionavano e vendevano coca in casa: arrestata giovane coppia

Confezionavano e vendevano dosi di cocaina. Con questa accusa la polizia ha arrestato due giovani della Zisa, che sono stati sorpresi in casa con la "polvere bianca" pronta per essere smerciata. Si tratta di una coppia della Zisa. L’arresto dei due (M.G. il ragazzo e S.M. la ragazza) è maturato nell’ambito dei servizi appositamente predisposti dalla Questura, finalizzati alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti a Palermo.

"I poliziotti della Squadra mobile - spiegano dalla questura - nel transitare in piazza Ingastone hanno notato un uomo mentre, con fare circospetto e guardingo, entrava all’interno di un appartamento al piano terra. Ad aprirgli la porta è stata una giovane donna. I Falchi, insospettiti da questo atteggiamento, sono rimasti in attesa e quando, poco dopo, hanno visto l'uomo uscire dall’abitazione ed allontanarsi lo hanno raggiunto per un controllo. A quel punto il fermato ha tentato, invano, di disfarsi di un involucro di cellophane, che è stato prontamente recuperato e che è risultato contenere cocaina".

"Dopo avere segnalato l'uomo come assuntore di sostanza stupefacente alle autorità competenti, i poliziotti si sono diretti presso l’abitazione e facendosi aprire con uno stratagemma la porta d’ingresso dalla donna proprietaria di casa hanno sorpreso all’interno dell’appartamento un altro giovane (M.G.) seduto davanti al tavolo in cucina intento a confezionare dosi di stupefacente - aggiungono dalla questura -. La perquisizione domiciliare che ne è seguita, con l’ausilio di altri equipaggi, ha permesso di rinvenire sul tavolo della cucina due involucri contenenti cocaina per un peso complessivo pari a 24.60 grammi, oltre a 46 dosi di cocaina contenute all’interno di una busta di carta per un peso complessivo pari a 18,30 grammi, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento ed un’agenda con appunti vari".

In uno stipite della cucina, invece, sono stati scovati 136 euro. Il ragazzo dalle proprie tasche ha poi consegnato spontaneamente una somma di denaro pari a circa 650 euro in banconote di vario taglio. La droga, il materiale per il confezionamento ed il denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati posti sotto sequestro. La ragazza e il giovane (quest’ultimo è risultato essere in atto sottoposto, per altri fatti, agli arresti domiciliari) sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso della direttissima il giudice ha convalidato gli arresti ed applicato una misura cautelare. "Indagini sono in corso per risalire alla filiera dell’approvvigionamento della droga", concludono dalla polizia.