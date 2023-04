Cocaina davanti alla telecamera, il giornalista palermitano sbotta in diretta: "Imbecille totale"

Il giornalista Tancredi Palmeri, palermitano di origine, perde le staffe in diretta dopo che un passante, a Lisbona, ha mostrato una bustina di cocaina davanti alla telecamera. È accaduto ieri sera durante il collegamento pre partita di Benfica-Inter, su Sportitalia.

Mentre il giornalista mostrava come la città si stava preparando all'importante match di Champions League, un uomo ha coperto l'inquadratura con un sacchettino bianco. Palmeri lo ha bloccato subito e ha condannato il gesto in diretta: "Questo è imbecille totale. Tu sei un imbecille, un pirla patentato. Non so se avete visto cosa ha fatto, inutile stare qua a fare finta di niente, ha fatto vedere la bustina di cocaina in diretta questo pirla patentato, che non è italiano, va detto questo. Mi pare sudamericano, non riesco a capire la nazionalità". Il giornalista, su tutte le furie, non è riuscito ad andare avanti: "Fatti vedere in faccia, così magari ti sbattono dentro - ha detto ancora all'uomo, fermo dietro al cameraman - Lo spacciatore sta qua che prova a vendere. Torna qua, fatti vedere. Questo tagliatelo, lo dico alla regia, lo pubblichiamo sui social e poi lo inviamo alle autorità portoghesi, che male non fa".

Il collegamento è andato avanti, ma prima di chiudere il giornalista ha incalzato ancora: "Ribadisco, messaggio alla regia: tagliamo e mettiamo sui social sto povero spacciatore, così si prende la responsabilità delle sue azioni. Se voleva fare il fenomeno in diretta, adesso glielo facciamo fare noi il fenomeno". Il video è stato pubblicato sui social da Sportitalia.

?????????? ????????????? ?? ???????: ???????? ???????? ?? ????? ??? ???????????



Durante un collegamento pre partita da Lisbona, @tancredipalmeri deve fare i conti con uno spacciatore del luogo. pic.twitter.com/caeU8DJymH — Sportitalia (@tvdellosport) April 11, 2023

fonte Today.it