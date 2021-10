Coastal rowing, vince la Canottieri Peloro: ai messinesi anche il Trofeo Ruvolo

In condizioni meteo marine ottimali si sono conclusi i campionati siciliani di Coastal Rowing organizzati dalla Canottieri Mondello con la collaborazione del Circolo canottieri Roggero di Lauria, del Comitato regionale sicilia e del Panathlon Palermo. Nove le società partecipanti con circa 200 atleti impegnati nelle regate.

La Canottieri Peloro si aggiudica il maggior numero di titoli siciliani conquistandone ben 6, a cui si aggiungono 4 argenti e 2 bronzi; a seguire Canottieri Mondello con 3 titoli, 3 argenti e 1 bronzo; al terzo posto si colloca la Canottieri Palermo con 2 titoli e 4 argenti; Quarto il Lauria con 2 titoli, 1 argenti e 3 bronzi. Viene poi il Telimar con 2 titoli, 1 argento e 2 bronzi e successivamente il Paradiso con 2 titoli e 1 argento.

In settima posizione il Cus Palermo con 2 argenti e 1 bronzo. A seguire il Cus Catania con 1 argento e 1 bronzo, ed infine l’Unione Siciliana con 1 bronzo.

In dettaglio i titoli conquistati:

Due Costal Rowing Junior M – Fugazzotto, Condurso (Peloro);

Due Coastal Rowing Junior F – Scarpello, Maselli (Canottieri Palermo);

Due Coastal Rowing Senior M – Navarra, Costa (Mondello);

Quattro Coastal Rowing Senior F – Lo Bue G. , Lo Bue S. , Laghi L. , Laghi C. ,Tim. Benigno (Lauria);

Singolo Coastal Rowing Senior M – Ficarra (Peloro);

Quattro Coastal Rowing Senior M – Azzolina, Giunta, Ruta, Nava, Tim. Lo Bue S. (Paradiso, Lauria);

Due Coastal Rowing Senior F – Condurso V.,Condurso M. (Peloro);

Due Coastal Rowing Senior Mix – Armeli, Brinza (Telimar);

Quattro Coastal Rowing Over 54 M – Quattrocchi, De Luca, Vitello, Landolina, Tim. Costa (Mondello, Lauria);

Quattro Coastal Rowing Over 54 F – Buffa, Scalia, Villoresi, Galatolo, Tim. Urbano (Mondello, Lauria);

Due Coastal Rowing Over 54 M – Femminò, Raffa (Peloro);

Due Coastal Rowing 43-54 M – Arrigo, Bonanno (Paradiso),

Singolo Coastal Rowing 43-54 M – Bonanno (Peloro);

Due Coastal Rowing 43-54 – Falzea, Claps (Peloro);

Singolo Coastal Rowing 43-54 F – Macaluso (Mondello);

Due Coastal Rowing Under 43 F – Dragotto, Drago (Telimar);

Due Coastal Rowing Over 54 Mix – Cattarinich, Marchese (Canottieri Palermo).

Il Trofeo Carlo Ruvolo, sulla base dei criteri definiti nel regolamento, è stato assegnato alla Canottieri Peloro, che ha conquistato il maggior numero di punti. ”La famiglia Ruvolo - si legge in una lettera - sente il dovere di esprimere la gratitudine per l’attenzione e la disponibilità che è stata riservata alla commemorazione del proprio figlio. Un ringraziamento particolare va al presidente Andrea Vitale al consigliere del club Ninni Valvo, ai consiglieri del Comitato regionale Fic Giuseppe Minà, Marco Costantini e Riccardo Uccello. Ed ancora, meritevoli di ogni migliore encomio la Canottieri Peloro di Messina che ha emozionato per lo spirito di partecipazione. Parimenti un encomio alla squadra agonistica del Lauria accompagnata dai tecnici Moncada e Lo Bue che hanno visto crescere Carlo nonché ai numerosi atleti delle varie società palermitane che hanno partecipato al Campionato Coastal Rowing. Ancora grazie di cuore per la sensibilità e l’attenzione dimostrata da tutti i partecipanti all’evento nella veste di atleti o spettatori”.