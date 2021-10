Al Cnr due giorni di confronto su informatica e didattica

Nei locali di via Ugo La Malfa i lavori della 35esima edizione della conferenza Didamatica. E' organizzata dall’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico in collaborazione con l’Istituto per le tecnologie didattiche del Centro nazionale per le ricerche

La sede palermitana del Cnr ospita - oggi e domani - i lavori della 35 a edizione della conferenza Didamatica (DIDAttica e inforMATiCA - Informatica per la Didattica). La conferenza organizzata dall’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico (AICA) in collaborazione con l’Istituto per le tecnologie didattiche del Cnr, prevede due giornate dedicate al confronto in presenza e a distanza su un tema ormai non più di frontiera ma sempre più vicino alla realtà della didattica: come i rapidi avanzamenti nel campo dell’AI - Artificial Intelligence / Intelligenza Artificiale influiranno sui processi di insegnamento e apprendimento e della formazione in genere.

Didamatica 2021 “Artificial Intelligence for Education” indica una sfida e un'opportunità per rendere la scuola e il mondo del lavoro produttivi e smart, rendere studenti e docenti attori consapevoli e capaci di mettere in atto comportamenti sicuri e pronti ad affrontare le sfide del futuro.

Il concetto di intelligenza artificiale potrebbe sembrare qualcosa di molto distante dal mondo della scuola appure l’impatto che questa tecnologia innovativa sta producendo in diversi ambiti della nostra vita (marketing, finanza, salute e sicurezza solo per citarne alcuni) impone una riflessione anche al mondo della formazione.