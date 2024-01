Il progetto "Sos per sedie e portaflebo”: donazione del Club Inner Wheel Mondello ai bambini malati del Civico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 20 gennaio 2024 il Club Inner Wheel Palermo Mondello, presieduto da Giovanna Mauro Zangara, ha avuto il piacere e l’onore di fare una ricca donazione, per puro spirito di libertà e servizio, in accordo con l’Associazione Spia (Associazione Siciliana per le Immunodeficienze Primitive), al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Arnas Civico di Palermo. L’elargizione ha avuto come scopo l’opportunità di dare ai piccoli pazienti, durante le cure di stare comodamente sdraiati nei propri letti, facendoli sentire a proprio agio in un luogo a loro sconosciuto, e agli accompagnatori di stare seduti nelle sedie accanto ai letti.

Un sostegno utile per lenire la vulnerabilità dei bambini che si ritrovano a fronteggiare terapie invasive per cure oncologiche impattanti sul piano psicologico migliorando la qualità di vita. All’evento hanno partecipato il dottore Nino Trizzino e Aurelio Guerriero infermiere e volontario Spia. Un gesto di generosità utile che testimonia il consolidamento di una cultura solidale al servizio della collettività.

L’esperienza di un ricovero in ospedale può essere già difficile da grandi, tanto a maggior ragione quando si è bambini e tutto quello che si desidera è correre e giocare. E allora è ancora più importante avere gli strumenti per le cure a misura di bambino, colori e immagini fiabesche, capaci di accogliere i piccoli pazienti con il sorriso e rendere il ricovero un po’ meno grigio. Un gesto che, anche se piccolo, assume un grande significato di condivisione, di aiuto nei confronti dei più deboli, di augurio e di partecipazione, utile a favorire la conciliazione durante le cure e l’attesa; il tutto all’insegna di un’idea di cultura che è sia cura che vitalità, portatrice di benessere o almeno di conforto.

Il progetto "Sos per sedie e portaflebo” dispone la donazione di 11 sedie in prolipropilene impilabile adatta ad ambienti contract in diversi colori e 9 portafleboin acciaio inox 4 ganci su piantana a rotelle, telescopica. Grazie al prezioso lavoro di squadra, portato avanti per mesi dalla presidente Giovanna Mauro Zangara e da tutte le socie, il Club è riuscito a compiere questo importante progetto di sostegno. Sebbene oggi siamo costretti a vivere un periodo di grande difficoltà a livello sanitario e socio-economico, il Club si è dato da fare per concludere con successo questo obbiettivo, coinvolgendo personale e proprietari di ditte specializzate della fornitura.

Un "Grazie di cuore" va a tutti i benefattori che hanno sostenuto la realizzazione del progetto. I fondi comunque necessari sono stati acquisiti attraverso alcune attività del club Inner Wheel Palermo Mondello. L’associazione Inner Wheel Palermo Mondello è una delle maggiori organizzazioni femminili di servizio al mondo e le donne che ne fanno parte lavorano in sinergia sostenendo progetti solidali e utili alla comunità.

La Presidente:Giovanna Mauro Zangara