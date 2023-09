Luigi, il clochard dal cuore d'oro: trova borsello con dentro telefono e portafogli e lo restituisce

Quel borsello era lì, abbandonato per strada, a poche decine di metri dall’ingresso del porto. Dentro c’erano documenti, uno smartphone e anche 100 euro in contanti. Non si tratta di una grande somma e per questo il gesto di Luigi, un clochard, vale molto di più. Con quei soldi avrebbe potuto comprare un pasto caldo, magari una giacca per i mesi più freddi e poco altro. "Non avrei mai potuto prenderli, non sarei stato sereno con la mia coscienza. Il mio però è un gesto di solidarietà che vorrei fosse considerato ordinario", spiega a PalermoToday il senzatetto che da anni trascorre le sue notti dentro un'auto parcheggiata nella zona dei cantieri navali. E' stato lui a trovare pochi giorni fa il portafogli e a portarlo alla polizia perché venisse restituito al proprietario.

A vederlo nessuno immaginerebbe le difficoltà che Luigi, 67 anni, deve affrontare ogni giorno, anche per le cose più basilari come farsi una doccia. Indossa un pantalone lungo, un paio di vecchie scarpe ma tenute bene e una camicia a strisce verticali bianche e azzurre. Ha le sopracciglia curate, le mani pulite e una rasatura impeccabile. "Cerco di fare come posso. Per lavarmi - dice - utilizzo i bagni pubblici e i miei effetti personali li custodisco in un posto sicuro perché l'auto abbandonata in cui dormo si può chiudere solo dall'interno". Poi torna sull'episodio: "Ero in via Crispi quando ho visto un borsello praticamente vicino al marciapiede. L'ho aperto, preso da curiosità, e con stupore mi sono reso conto che era pieno".

Davanti a quel ritrovamento, Luigi avrebbe potuto pensare che era la sua giornata fortunata. E invece no: "Mi sono messo nei suoi panni e ho pensato a tutto ciò che avrebbe dovuto affrontare per rifare i documenti", ricostruisce lui che una carta d'identità ancora non ce l'ha. "L'ho raccolto e sono andato negli uffici di polizia più vicini. Una volta restituito, sono tornato nel punto in cui l'ho trovato e ho notato una signora che cercava qualcosa per strada. Mi sono avvicinato per chiederle se stesse cercando qualcosa e poco dopo ho capito. Le ho spiegato la situazione, mi ha ringraziato ed è andata dalla polizia per recuperare l'oggetto smarrito".

Il portafogli era di un turista ligure arrivato a Palermo con la moglie per una breve vacanza. L'uomo, che di lì a poco si sarebbe imbarcato sulla nave per Genova, ha recuperato ciò che gli apparteneva e ha chiesto di ringraziare quell'uomo dall'animo gentile che non ha approfittato della sua distrazione evitandogli di rifare tutti i documenti, bloccare le carte di credito e comprare un cellulare nuovo. E nulla gli importava di quella somma di denaro. Tanto che, se Luigi non fosse andato via, avrebbe voluto fargli un regalo per sdebitarsi della sua onesta. L'imbarco, però, si sarebbe chiuso poco dopo e non poteva permettersi di restare ancora a Palermo.

Luigi, prima di allontanarsi, tiene a sottolineare ancora una volta che non ci sarebbe nulla di straordinario nel suo gesto. "Tutti dovrebbero fare lo stesso. A me solo l'idea di tenerlo in mano mi metteva ansia", dice. Prima di tornare a "casa", però, si ferma a raccontare del suo passato, dei suoi passatempi e della sua passione per l'esotersimo che ammette quasi con imbarazzo. La sua storia è lunga e non gli spiace neanche condividerla, ma in questo momento chiede anche di non pubblicare alcuni dati come il suo vero nome o altri dettagli che lo renderebbero identificabile.

"Dal 2018 dormo dentro una macchina vicino al porto. Di giorno vado in giro e la sera mi ritiro qui per dormire. Attorno a me non c'è nessuno. Ogni tanto trascorro qualche ora con una donna che vive nella mia stessa condizione e parliamo molto". Il tempo corre e lui sembra smaniare per tornare a "casa". E alla domanda su come vive o su quali risorse fa affidamento, risponde con semplicità: "E' facile. Non ho entrate e non ho uscite. Non ho preso il reddito di cittadinanza perché mi manca la residenza e non ho un documento identificativo valido, ora vedrò di attivarmi per l'assegno sociale". Il tempo delle chiacchiere però è finito e così Luigi decide di congedarsi, stringe la mano e si allontana trascinando il suo carrello trasformato in armadio.