Tragedia in via Crispi, clochard trovato morto sotto i portici

Pensavano che stesse dormendo, che ancora non si fosse risvegliato dopo l'ennesima nottata di freddo, e invece il suo cuore aveva smesso di battere. Tragedia in via Crispi dove nella notte è morto un uomo di 56 anni, un clochard che dormiva in un giaciglio all'altezza di piazza XIII Vittime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che stanno lavorando per identificare la vittima e chiarire le cause del decesso.

Dopo la constatazione della morte da parte del medico, i militari della Compagnia di Piazza Verdi hanno eseguito un primo sopralluogo per verificare se sul corpo dell'uomo ci fossero segni di violenza o altro che lasciasse pensare a una morte violenta. Dall'ispezione cadaverica però non sarebbe emerso nulla di sospetto. Una volta terminati gli accertamenti la Procura stabilirà se disporre l'autopsia e, in caso contrario, firmerà il nulla osta per la tumulazione.

L'ultimo caso simile si era verificato ad aprile scorso sotto i portici di piazzale Ungheria quando era morto Costantin Niels Winfried, quarantunenne nato in Germania. Anche in quel caso si era trattato di un decesso per cause naturali di un altro degli "invisibili" di Palermo costretti a vivere sotto un cartone in uno degli angoli della città. Diversa invece la storia di Aldo, che come Constantin viveva in piazzale Ungheria, ucciso da un sedicenne che ha confessato di averlo colpito per rapinarlo.