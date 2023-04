Portici di piazzale Ungheria, clochard si accascia a terra e muore

Si è sentito male, si è accasciato e non si è più rialzato. Un clochard - che era conosciuto come Costantin, di nazionalità tedesca - è morto oggi pomeriggio sotto i portici che separano via Ruggero Settimo e il parcheggio di piazzale Ungheria, dove da tempo alcuni senzatetto si rifugiano giorno e notte.

"A segnalare l’accaduto - ha raccontato un commerciante della zona - è stato un ragazzo che, notando la scena, si è avvicinato per sincerarsi delle condizioni dell’uomo (di cui non si conoscono ancora le generalità), ha provato a scuoterlo prima di accorgersi che non respirava più".

Immediatamente è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118 che, a sua volta, ha contattato la polizia. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti delle volanti e il personale della Scientifica per eseguire i rilievi e chiarire perché sia morto. Con ogni probabilità il decesso è da attribuire a cause naturali.

Il corpo è stato coperto in attesa dell’arrivo del medico legale per l’ispezione cadaverica sulla scorta della quale la Procura stabilirà la necessità di effettuare altri accertamenti.