Il fallimento della casa di cura Stagno, parti dell'ex clinica all'asta giudiziaria per 4,9 milioni di euro

La procedura di fallimento è iniziata nel 2020 e adesso vanno all'asta giudiziaria, per la prima volta, immobili e altri beni dell'ex clinica Stagno, di via San Lorenzo 314. Ci sarà tempo fino al 6 febbraio 2023 per presentare le offerte. Si parte da un minimo di 4,9 milioni di euro.

Va precisato che sono esclusi, perché rilevati in precedenza e non compresi nell'esecuzione, i locali acquisiti dalla Karol nel 2016 in cui si trova adesso la comunità terapeutica assistita e quelli di Ecopharma Division, azienda che opera nel settore dei prodotti per la pulizia professionale.

In vendita ci sono, invece, i locali della palazzina centrale che ospitava i lungodegenti il cui valore è stimato dal consulente tecnico in 3 milioni e 182 mila euro e altri corpi edilizi, tra cui anche quelli adibiti in precedenza a chiesa, cappella e camera mortuaria, valutati 2,3 milioni di euro. All'asta anche il fabbricato con portineria e bar che varrebbe, secondo le perizie, 344 mila euro. Alcuni degli spazi sono in stato di abbandono. Agli immobili, che costituiscono la parte più consistente dell'avviso, si aggiungono poi beni presenti nella palazzina centrale, nella cappella e nell'ex vestiario per poco più di 5 mila euro. Il totale ammonta a 5,8 milioni di euro e l'offerta minima di 4,9 milioni di euro prevede un ribasso del 15%.

Complessivamente la superficie degli immobili all'asta è di 5.705 metri quadrati al coperto e di 10.747 metri quadrati all'aperto tra cortili e aree verdi. Il complesso, oggetto di vendita, è chiaramente destinato a uso ospedali, case di cura e poliambulatori. Per maggiori informazioni è possibile consultare l'apposito link sul sito internet delle aste giudiziarie.