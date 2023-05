La clinica Candela supera quota mille e si conferma prima struttura in Sicilia per trapianti di cornea

La casa di cura Candela taglia il traguardo dei mille trapianti di cornea e si conferma il primo reparto in Sicilia per numero di interventi per tredici anni consecutivi. Il percorso sanitario avviato proprio tredici anni fa dall’equipe diretta da Flavio Cucco in collaborazione con Leonardo Lupo è un processo nel quale è coinvolto ogni singolo componente della struttura: dal presidente al direttore sanitario, dai medici agli infermieri sino al personale amministrativo. Anche i dati del 2022 confermano il primato della struttura palermitana con 98 trapianti di cornea. Al secondo posto l’azienda ospedaliera universitaria di Catania, con 68 interventi.

"Un numero così elevato di trapianti di cornea in un anno non è certamente facile, non bastano le competenze clinico-chirurgiche ma ci vuole un’ottima capacità organizzativa - spiegano Flavio Cucco e Leonardo Lupo -. Questi risultati prestigiosi si possono confermare negli anni - e per 13 anni la casa di cura Candela è stata in vetta alla classifica – solo se si ha grande passione per quello che si fa e comunione di intenti con la struttura in cui si lavora. Ed io ringrazio la casa di cura Candela e il suo presidente, la dottoressa Barbara Cittadini, per avere sempre valorizzato questo progetto. Lavoriamo con passione e dedizione per garantire ai siciliani una risposta alla loro domanda di salute. Il reparto di oculistica è diventato un punto di riferimento per i trapianti di cornea e svolge anche un importante ruolo sociale, consentendo ai pazienti di non dovere affrontare viaggi e disagi per doversi curare in altre regioni - aggiungono Cucco e Lupo -. Avere dato un contributo alla riduzione della migrazione sanitaria è per noi motivo di grandissima soddisfazione".