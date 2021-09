La morte di Candida e del figlio appena nato alla clinica Candela, 3 medici verso il processo

Chiusa l'inchiesta per l'omicidio colposo della donna di 39 anni, deceduta col suo secondogenito il 31 gennaio. In base all'autopsia, sarebbero stati compiuti degli errori da parte dei sanitari e se il parto cesareo fosse stato eseguito con più velocità le vittime avrebbero potuto salvarsi. Chiesta l'archiviazione per un quarto indagato