VIDEO | Cambiamento climatico e migrazioni, per la prima volta a Palermo il Parlamento globale dei sindaci

Appuntamento dal 21 al 23 ottobre a Palazzo Sant'Elia. L'evento, che normalmente raccoglie più di 150 sindaci da tutto il mondo è presentato, per l’edizione 2021, in forma ibrida e unirà in modo interattivo reti di città ed esperti internazionali per discutere di leadership e sfide globali

Palermo ospita per la prima volta il summit annuale del "Parlamento globale dei sindaci". È stato presentato stamani presso la sala Diana di Palazzo Sant'Elia il summit annuale del Global parliament of mayors, Gpm, che quest'anno si svolge per la prima volta in Italia e viene ospitato dalla città e dalla città metropolitana di Palermo con il sindaco Leoluca Orlando co-fondatore del Gpm.

L'evento che si svolge a Palazzo Sant’Elia dal 21 al 23 ottobre e che normalmente raccoglie più di 150 sindaci da tutto il mondo è presentato, per l’edizione 2021, in forma ibrida interattiva e unirà sindaci, reti di città ed esperti internazionali per discutere di leadership delle città e delle principali sfide globali a livello locale. Il tema principale del summit è la ripresa dopo la pandemia, Il cambiamento climatico e il rapporto con l’Africa relativo alla migrazione causata proprio da questo fenomeno. Il summit evidenzierà inoltre il ruolo delle città come prerequisito per il successo nell'affrontare le questioni globali, le nuove forme di leadership cittadina e la governance multilaterale.

Era presente oltre al sindaco Leoluca Orlando, quello di Montpellier, Michael Delafosse. "La città di Palermo ha partecipato alla fondazione del Global Parliament of Mayors fin dai suoi primi passi e oggi ospita l'incontro annuale dopo le città di Amsterdam, Den Haag, Stavanger, Bristol e Durban. Una straordinaria occasione per confermare l'interdipendenza e collaborazione tra città di tutti i continenti. Uno stimolo, un richiamo, un contributo a rendere più vive, attrattive e accoglienti le nostre città in un villaggio globale che superando confini e muri realizzi una comunità di persone tanto diverse quanto uguali",

Leoluca Orlando co-fondatore GPM. "Il GPM è stato fondato nel 2016 sulla base delle idee e della leadership del Dr. Benjamin Barber, affinché rappresenti le città impegnate nell'affrontare questioni globali urgenti. Da allora le sfide sono diventate solo maggiori. La convivenza sul nostro pianeta è più a rischio che mai. Il governo locale è il livello di governo più vicino alle persone, quindi le città e i loro leader devono essere coinvolti nelle conversazioni globali e nazionali su questioni critiche e lavorare a stretto contatto con gli altri livelli di governo per implementare soluzioni efficaci. Il GPM riunisce i sindaci, uniti in difesa dei valori democratici, dell'autogoverno locale, del dialogo aperto e di una leadership efficace. Insieme stiamo lavorando per affrontare le questioni globali urgenti a livello locale. Il Gpm è il crocevia, il punto di incontro per ilcoordinamento e l'azione congiunta». Peter Kurz Presidente del GPM

Prima dell'avvio dei lavori il Sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto a Palazzo Comitini Peter Kurz Presidente del GPM sindaco di Mannheim, e Michael Delafosse, sindaco di Montpellier che ha firmato il documento di Alleanza Internazionale dei Porti Sicuri siglato lo scorso giugno da vari sindaci europei, durante l'evento a favore dell'accoglienza dei migranti From the sea to the city tenutosi a Palermo.