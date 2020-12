Clima pazzo nel 2020, Legambiente: "A Palermo 39 gradi a maggio e alluvione il 15 luglio"

Il 2020, dal punto di vista climatico, ha visto in Italia un intensificarsi degli eventi estremi: sono stati 239 fenomeni meteorologici intensi, in crescita rispetto ai 186 del 2019, con 20 vittime, come rileva l’Osservatorio CittàClima di Legambiente. Tra i casi più rilevanti che hanno segnato l'anno che sta per chiudersi viene menzionata subito l’alluvione del 15 luglio che ha colpito Palermo. "Oltre 200 auto - ricorda Legambiente - distrutte dalla furia dell'acqua, due sottopassi ridotti a una distesa di fango e 135 millimetri di pioggia in poche ore.

Nel 2020 il nostro Paese ha inanellato un’anomalia dopo l’altra. E sempre a Palermo quest’anno, per la prima volta in 200 anni, sono stati registrati 39 gradi a maggio.

Legambiente ha ricordato poi i fenomeni legati al dissesto idrogeologico che hanno interessato l’autostrada Messina-Palermo. Episodi che l’8 agosto hanno visto l’allagamento di numerose strade cittadine e della costa tirrenica tra Terme Vigliatore e Barcellona Pozzo di Gotto, inclusa l’autostrada A20 Messina-Palermo.