Click day per accedere ai corsi dell'università, la protesta: "Così non entra il più bravo, ma il più veloce"

A Palermo da quest'anno per accedere ad alcuni corsi di laurea, più che preparati bisogna essere veloci. Perché l'Università, adesso, non si affida più ai tradizionali test d'accesso, ma conta su un sistema differente che ruota intorno a un click day per l'ingresso degli studenti alle facoltà prescelte. Un metodo, però, che ha lasciato fuori moltissimi ragazzi che non sono riusciti a completare la procedura di prenotazione online e che ha scatenato parecchie proteste e polemiche.

La procedura di "pre-immatricolazione"

La procedura, che l'Università definisce di "pre-immatricolazione", è scritta nero su bianco su un bando che è stato pubblicato a maggio: 30 i posti disponibili per Ottica e Optometria, 100 per Biotecnologie, altri 100 per Farmaceutica e Nutraceutica animale; 100 pure per Scienze e tecnologie biologiche, 140 per Farmacia e, infine, altri 100 per Chimica e tecnologia farmaceutiche. A questi vanno aggiunti (suddivisi per ciascun corso) altri 32 posti destinati a candidati residenti all'estero e non residenti in uno dei paesi dell'Unione Europea e anche ai candidati cinesi.

Diverse però sono le proteste di chi crede che questo metodo non tenga conto della meritocrazia. Come ad esempio Andrea Firinu, diplomato al liceo classico Meli con 100 allo scorso esame di maturità, e in coda per accedere alla facoltà di Biotecnologie. "Al click day di luglio - racconta a PalermoToday - mi sono piazzato al 600esimo posto su circa 800 candidati perché il sistema mi ha 'crashato' e io sono stato buttato fuori dal server, come capitato ad altri miei colleghi".

Le graduatorie in ordine cronologico

Dopo aver partecipato ai click day (uno a luglio spalmato su più giorni, l'altro a settembre, giusto qualche giorno fa) l'università ha stilato delle graduatorie (anche se quelle della seconda sessione saranno rese note solo entro la fine del mese): il criterio che stabilisce chi ha diritto all'immatricolazione e dunque avrà accesso al corso di laurea desiderato verte intorno all'ordine cronologico della prenotazione online. Chi si è prenotato per primo, dunque, potrebbe avercela fatta. Chi ha sfruttato gli altri giorni di click day potrebbe essere rimasto fuori.

Addio ai vecchi test d'ingresso, pronto ricorso al Tar

La novità di quest'anno, che soppianta i vecchi "tolc", ovvero i test d'ingresso, era stata presentata agli studenti durante gli open day dell'Università nelle scuole. Contro il bando - firmato da Maria Rita Placenti, la responsabile dell'ufficio Immatricolazioni e concorsi - anche i volontari dell'associazione InformaGiovani di Palermo, che si dicono pronti a presentare ricorso al Tar. "Grazie all'università di Palermo è finalmente chiaro che il numero chiuso non ha niente a che vedere con il merito e con le competenze - spiegano -. Poco cambia che la selezione sia affidata a test più o meno farlocchi o al click day, quel che è evidente è che il numero chiuso serve solo a ridurre il numero di studenti e di laureati. Salvo poi dover ricorrere, come per il caso di Medicina, ai laureati di altri paesi per riempire i buchi in organico".

E, proprio il riferimento agli ultimi test di Medicina, con i quiz venduti online, spinge l'associazione ad annunciare il ricorso alla giustizia amministrativa. "Così come per Medicina - affermano - i cui test del 2023 hanno superato il limite della decenza con i quiz venduti online, la nostra associazione con i propri legali è pronta a presentare ricorso al Tar per affermare ancora una volta che il numero chiuso non ha niente a che vedere con la qualità dell'istruzione e della formazione".

Chiesta audizione all'Ars con il rettore Midiri

Contro le graduatorie stilate col sistema del click day in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda anche l'onorevole Marianna Caronia, capogruppo della Lega a Palazzo dei Normanni. "Trovo assurdo che l’Università di Palermo abbia introdotto il click day per l’accesso ad alcuni corsi di laurea a numero chiuso. Ciò sta determinando - spiega - una grave penalizzazione per tanti studenti che avrebbero avuto tutti i requisiti per essere ammessi se nel bando si fosse tenuto conto di criteri valutativi legati al curriculum formativo".

Caronia ha così chiesto un'audizione all'Ars del rettore Massimo Midiri. "Tutto ciò succede mentre in Sicilia con una legge voto chiediamo l’abolizione del numero chiuso nelle università. È davvero iniquo che iscriversi a un corso di laurea - conclude - dipenda dalla velocità di un dito su un pc. Questo criterio assolutamente discutibile, che lede anche le pari opportunità per il diritto allo studio, va eliminato immediatamente. Abbiamo chiesto, sul punto, un’audizione urgente del rettore dell’Università di Palermo in commissione Cultura dell’Assemblea regionale siciliana. L’Università deve essere per tutti e non legata a procedure mutuate dalla roulette russa".