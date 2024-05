Qualità della vita per fasce d'età, Palermo non è una città per bambini: è penultima

Palermo non è una città per bambini. E' quanto viene fuori dagli Indici generazionali del Sole 24 Ore, classifiche sulla qualità della vita per fasce d'età. La provincia del capoluogo siciliano è infatti penultima nella graduatoria stilata dal quotidiano economico nella fascia compresa tra 0 e 14 anni. Peggio fa solo Crotone.

Palermo va male anche nella classifica dei giovani (15-39 anni): la provincia siciliana è novantottesima, insieme a Bari, Catania, Napoli e Roma. Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli anziani. Sono queste tre province italiane a garantire una migliore qualità della vita alle rispettive fasce d`età.

La Qualità della vita di bambini, giovani e anziani, giunta alla quarta edizione, è stata presentata ieri in anteprima al Festival dell`Economia di Trento; le classifiche - ciascuna delle quali si basa su 12 indicatori da fonti certificate (Istat, ministero dell`Interno, Infocamere, Iqvia) - misurano le "risposte" dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute. Tutti e tre gli indici confluiranno a fine anno nella 35esima edizione dell`indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore.