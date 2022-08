Multe stradali, il Comune ha incassato 9,6 milioni nel 2021: Palermo settima in Italia

Con oltre 9 milioni e 600 mila euro, Palermo è settima nella classifica italiana delle città che più ha incassato dalle multe stradali nel 2021. E' quanto si evince dai dati pubblicati dal portale del ministero dell'Interno dove sono stati caricati tutti i rendiconti sui proventi delle violazioni del Codice della strada che, per legge, le amministrazioni locali sono obbligate a consegnare al governo entro il 31 maggio di ogni anno.

La classifica italiana

Spulciando i dati relativi alle principali città, si legge sul sito dell'Ansa, si scopre che nel 2021 il Comune di Milano ha incassato un totale di 102,6 milioni di euro per sanzioni da violazione del codice della strada, di cui quasi 13 milioni solo grazie all'autovelox. Seguono Roma con 94,1 milioni di introiti e Torino (41,5 milioni). Prima di arrivare a Palermo, troviamo Bologna (37,6 milioni), Genova (34,5 milioni), Firenze (21,2 milioni).

Palermo diciottesima per importo multe procapite

Dei 9,6 milioni incassati da Palazzo delle Aquile, due milioni e mezzo sono relativi a sanzioni emesse dalla polizia municipale con gli autovelox. In questo caso il capoluogo siciliano è settimo. Interessante il dato dell'importo medio procapite delle sanzioni. La media italiana è di 34,9 euro, Palermo è diciottesima a 15,4 euro di proventi per ogni abitante. In testa, in questo caso, c'è Bologna con 96 euro, seguono Milano (74,9 euro) e Genova (61,7 euro).

Come sono stati spesi i soldi

Il Comune di Palermo nel rendiconto presentato al ministero dell'Interno riporta che per quanto riguarda i proventi delle multe derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità, i 2,5 milioni sono stati interamente destinati a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (compresi segnaletica, barriere e relativi impianti). Mentre per quanto riguarda il resto delle violazioni 884 mila euro sono stati destinati a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade comunali, 884 mila euro per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, anche attraverso l'acquisto di automezzi e attrezzature per i corpi di polizia. Infine un milione e 769 mila euro sono stati destinati alla manutenzione delle strade, interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole. Spicca, fra questi ultimi, la somma per gli interventi di gestione delle caditoie: un milione e 158 mila euro.