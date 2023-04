"O si parte tutti o nessuno": rinunciano alla gita scolastica in Sicilia per il compleanno dell’amica disabile

Gesto di grande amicizia, altruismo e inclusività quello di una classe di liceali nei confronti di una compagna di scuola disabile: hanno rinunciato alla gita scolastica per partecipare al suo compleanno. Dopo i due anni di stop per le misure anti contagio non vedevano l’ora di partire per quella gita di 4 giorni in Sicilia, ma poi a causa di alcuni problemi il viaggio d’istruzione è stato spostato di alcuni giorni, andando a coincidere con il compleanno di un’alunna affetta da disabilità.

Gli alunni della classe IV C del liceo scientifico Michelangelo di Pontecorvo (Frosinone) non ci hanno pensato due volte, non potevano lasciarla sola alla festa dei suoi 18 anni e così poco prima delle vacanze pasquali hanno comunicato alla preside la loro decisione di rinunciare al viaggio per festeggiare il compleanno dell'amica.

A rendere nota la storia sono stati i professori rimasti profondamente colpiti dal gesto di grande umanità, in un mondo dove, troppo spesso, la disabilità diventa bersaglio di violenze e prepotenze. La classe verrà premiata dal sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo. I liceali riceveranno direttamente dalle sue mani "una pergamena ed una targa con cui sottolineare il loro gesto di lealtà, amicizia ed altruismo. Il loro comportamento è un segnale ed un esempio per tutta la città di Pontecorvo, del quale siamo orgogliosi". Il caso verrà segnalato al presidente Sergio Mattarella per valutare se assegnare ai ragazzi il riconoscimento di alfieri della Repubblica.

fonte Today.it