Il furto ai danni dei bambini malati del Civico: restituiti alcuni regali rubati

Una parte dei regali che erano stati rubati ai bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico lo scorso venerdì, questa mattina è stata restituita al direttore dell'unità operativa, Paolo D'Angelo.

Si tratta nello specifico di due dei dieci tablet, il monitor holter pressorio portatile e due delle tre bilance donate al reparto, più alcuni regali che il primario della struttura aveva conservato nella sua stanza. I regali, in attesa di consegnarli ai suoi collaboratori, sono stati portati, questa mattina, nei locali del commissariato di polizia di Porta Nuova.

Proseguono intanto le indagini per recuperare tutta la refurtiva e individuare l'autore del gesto. Il direttore dell'unità operativa, Paolo D'Angelo ha espresso il suo riconoscimento alla polizia: "Un sincero ringraziamento - ha detto - va agli agenti del commissariato Porta Nuova per l’impegno e per la sollecitudine con cui hanno condotto l’indagine".