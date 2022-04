Civico, associazione dona un monitor multi parametrico

Oggi l'associazione di promozione sociale Piccoli Battiti che opera nel settore della cardio protezione e cardio prevenzione in età pediatrica, (effettuando elettrocardiogrammi gratuiti , installando defibrillatori e formando squadre di pronto intervento nelle scuole, palestre, comuni ecc.) ha donato al reparto di elettrofisiologia Unità di elettrofisiologia, centro di riferimento regionale per la cardioaritmologia ed il trattamento delle aritmie del Civico di Palermo un monitor multi parametrico per il monitoraggio dei pazienti.

Erano presenti all'incontro: Roberto Colletti, direttore generale, del Civico di Palermo; Giuseppe Sgarito, responsabile di elettrofisiologia; Francesco Talarico, direttore Cardiologia vascolare

Si consolida ancora di più il rapporto di entusiasmo e collaborazione tra Piccoli Battiti e il Civico di Palermo che grazie ai reparti di elettrofisiologia, e di Cardiologia Pediatrica permettono all'associazione l'effettuazione di screening cardiologici gratuiti nella scuole

Il presidente di Piccoli Battiti, Rosaria Sparacello ha sottolineato "l'importanza delle attività legate alla prevenzione cardiaca svolte dall'associazione nelle scuole e nel mondo dello sport, in quanto le stesse rappresentano un’attività solidale, che con l’aiuto di tanti sostenitori, mette in sinergia le varie competenze ampliando lo spirito di sostegno altruistico, creando un’efficace modalità assistenziale sanitaria e socio-culturale nell’intera regione siciliana".