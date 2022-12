"Gira fra le strade di Ballarò per spacciare": un residente chiama la polizia e fa arrestare un giovane

Si aggirava per le strade di Ballarò, probabilmente in attesa dell'ennesimo cliente. Questa volta però un residente, stanco della situazione, ha chiamato il 112 facendo intervenire le volanti. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un ragazzo di 28 anni bloccato dalle parti di via Giovanni Naso. Addosso aveva diverse dosi tra hashish e crack nonché 450 euro in banconote di piccolo taglio.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale che hanno circondato il ragazzo, individuato vicino a un minimarket etnico. Alla vista degli agenti il giovane avrebbe tentato la fuga in direzione di via Maqueda prima di arrendersi e lasciarsi ammanettare. Una volta identificato, gli investigatori hanno perquisito anche l’appartamento del ventottenne.

Dopo l’ispezione, che ha dato esito negativo, il ragazzo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo che il giovane palermitano rimanga ai domiciliari in attesa di ulteriori disposizioni.