Cittadinanza all'ex questore Cortese, l'Anfp: "Gli venga affidato a breve un incarico adeguato"

Il segretario dell'Associazione nazionale funzionari di polizia, Enzo Letizia, in una nota sottolinea come la cerimonia in Comune e la festa organizzata abbiano "restituito onore e dignità mortificati da una decisione giudiziale che ne aveva comportato la rimozione"