Cittadinanza onoraria alla polizia: il 19 luglio la cerimonia alla caserma Lungaro

A conferirla sarà il sindaco Leoluca Orlando, in segno di riconoscenza di tutte le donne e a tutti gli uomini in divisa. "Consegnarla nell'anniversario della strage di via D'Amelio mi riempie d'emozione, 29 anni fa uccisi dalla mafia uomini che hanno creduto nel cambiamento culturale. Ora serve piena verità sugli eccidi"

Il sindaco Leoluca Orlando il prossimo 19 luglio, nell'ambito delle celebrazioni del 29esimo anniversario della strage di via D'Amelio, conferirà la cittadinanza onoraria alla polizia di Stato. Un riconoscimento a tutte le donne e a tutti glli uomini in divisa, come simbolo di unione tra la città di Palermo e coloro che con professionalità difendono ed hanno difeso i valori della giustizia, della legalità e della libertà, anche con il sacrificio della vita.

La cerimonia si svolgerà alle 18 presso l'aula Domenico Corona all'interno della caserma Lungaro. Alla cerimonia sarà presente il il questore Leopoldo Laricchia.

"Consegnare la cittadinanza onoraria simbolicamente a tutta la polizia di Stato nel giorno della strage di via D'Amelio - ha detto il sindaco Orlando - mi riempie di grande emozione. Ventinove anni fa venivano uccisi dalla mafia e da chi se ne è servita, appartenenti alla polizia di Stato che con coraggio e impegno hanno servito lo Stato e creduto in un grande cambiamento culturale. Ed altre ed altri prima e dopo quel terribile 1992 hanno sacrificato la loro vita per la legalità e per i valori costituzionali .Lo stesso impegno che ogni giorno, in un tempo diverso e in una Palermo non più governata dalla mafia, la polizia di Stato profonde per tutelare la legalità e proteggere la comunità. Il conferimento della cittadinanza onoraria, inoltre, intende fare memoria, quindi stimolare una riflessione e chiedere piena verità e giustizia su tanti eccidi che hanno segnato la storia del nostro paese e della nostra città. E dei quali sono ancora troppi i buchi neri e le domande senza risposta".