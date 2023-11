Cittadella dell'artigianato fra via Magliocco e piazzale Ungheria: "Diventerà una delle zone dello shopping"

L'ufficio Centro storico del Comune sta redigendo un progetto di recupero delle parti degradate e pericolanti del porticato di piazzetta Mariano Stabile e, successivamente, dei portici di piazzale Ungheria. Nel frattempo, a partire dal prossimo mese, verrà allestita la Cittadella dell'artigianato in una parte di via Magliocco - non tutta, per consentire così a negozi e attività di ristorazione di poter lavorare - piazzetta Flaccovio, una parte di piazzale Ungheria (a partire dai portici di via Ruggero Settimo) e piazzetta Mariano Stabile. L'intera zona verrà arricchita da stand espositivi, addobbi, arredi floreali e illuminazioni, compreso un piccolo spazio eventi musicali e culturali, da svolgere anche in collaborazione con il comitato piazzale Ungheria, già molto attivo per l'animazione culturale dell'area.

L'Amat, la polizia municipale, la Rap e l'Amg e altri soggetti saranno coinvolti per garantire sicurezza, pulizia e illuminazione adeguata dell'area in modo da renderla attrattiva per i cittadini ei turisti. La concentrazione di tutti gli stand espositivi dell'artigianato locale in un'unica sede consente di non impegnare altre piazze o spazi pedonali, riservandoli ad altre attività o lasciandoli liberi per passeggiare o sostare.

"La rinascita di Piazzale Ungheria è sempre stata una mia priorità - dichiara il sindaco Roberto Lagalla - e per realizzarla quanto ritenuto indispensabile costruire una efficace sinergia tra i diversi portatori di interesse dell'area. In occasione delle manifestazioni natalizie, vogliamo rianimare piazzale Ungheria per rendere la zona una delle attrazioni dello shopping.Inoltre, attraverso una manifestazione di interesse stiamo verificando la disponibilità all'acquisizione da parte del Comune di immobili con spazi per spettacoli, il cui recupero permetterebbe di offrire all'area una sala per concerti, conferenze e Teatrale, anche in collaborazione con il Teatro Massimo.Stiamo parlando di uno dei luoghi più belli del centro città, dove, ai tavolini del bar Mazzara, che sta riaprendo, Tomasi di Lampedusa scriveva 'll Gattopardo'.Un capolavoro letterario che presto sarà visibile nel mondo attraverso la sua trasformazione in una serie tv che renderà Palermo e questi luoghi una meta turistica dall'imperdibile fascino".