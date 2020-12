Città metropolitana, destinati 20 mila euro alla Caritas

E' stata siglata oggi, a Palazzo Comitini, la Convenzione con la Caritas Palermo per solidarietà sociale e di mutuo soccorso e per attivare interventi di aiuto alle persone in stato di bisogno del territorio. Con questa azione la Città Metropolitana di Palermo ha destinato 20 mila euro alla Caritas Diocesana del capoluogo.

Si è proceduto inoltre all'accordo, con i Comuni che hanno aderito all'iniziativa, alla destinazione di 80 mila euro agli Enti del Territorio Metropolitano con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. "La Convenzione e l'accordo - si legge in una nota - hanno lo scopo di promuovere una cultura della solidarietà sociale e di mutuo soccorso e di attivare interventi di aiuto alle persone del territorio metropolitano in stato di bisogno. La Caritas Diocesana di Palermo e le parrocchie individuate dai Comuni, potranno offrire così, alle famiglie individuate, buoni spesa per prodotti alimentari o per indumenti o altra forma di aiuto sociale per far fronte all'emergenza freddo invernale".

Leoluca Orlando, ha così commentato la Convenzione: “Ancora una conferma della Città Metropolitana come punto di incontro delle diverse realtà territoriali e provinciali e ancora una conferma dell'attività che viene svolta dalla Caritas nel comune impegno di rendere visibili gli invisibili, di riconoscere diritti a soggetti che troppo spesso sono ai margini della società e che vengono ignorati, e lo fa ponendo a tutti noi, amministrazione compresa, l’interrogativo: “cosa facciamo per riconoscere i diritti di tutti?”. E ha concluso sottolineando che “questa è una risposta di riconoscimento di diritti elementari grazie anche a risorse dell'Unione Europea che finalmente sembra non occuparsi solo di carbone acciaio e moneta, ma finalmente anche di persone e di diritti”.