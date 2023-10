Città metropolitana, i sindacati firmano il contratto decentrato: "Risultato importante"

Cgil, Cisl, Uil e Csa-Cisal hanno firmato ieri il nuovo contratto decentrato per la Città metropolitana.

Con l'accordo raggiunto tra i sindacati e l'amministrazione vengono garantite più risorse per le progressioni orizzontali, grazie ad uno stanziamento economico portato da 150 mila e 200 mila euro; sono stati stabiliti i criteri per le progressioni di carriera verticale (il cosiddetto passaggio di categoria) ed è stato aumentato anche il fondo disagio dei dipendenti. Per quanto riguarda le indennità di disagio, portieri, custodi e capo cantonieri avranno 10 euro al giorno in più in busta paga; mentre gli agenti di polizia locale avranno 12 euro in più al giorno.

"Si tratta di un importante risultato - dicono Maria Rosa Modica (Cgil), Gioacchino Aiello e Antonio Romeo (Uil), Luigi D’Agostino e Salvatore Graziano (Cisl), Andrea Aiello e Nicolò Scaglione (Csa-Cisal) e i gruppi Rsu - che dà finalmente risposte ai lavoratori aumentando le indennità e introducendo nuovi istituti. Le Città metropolitane e i Liberi consorzi devono essere rilanciati anche tornando alla valorizzazione di un personale che per anni è stato ingiustamente mortificato e che adesso è pronto a offrire il proprio contributo ai servizi da dedicare ai siciliani".