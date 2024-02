Città metropolitana, approvato il bilancio di previsione: "Inizia qui il rinnovamento dell'amministrazione"

Approvato il bilancio di previsione 2024-2026 della Città metropolitana. I 50 sindaci presenti alla Conferenza metropolitana hanno dato il via, con voto unanime, al documento economico-finanziario dell'importo di 441 milioni di euro complessivi, di cui 240 milioni in conto capitale e 150 milioni in spese correnti.

"Si tratta di un risultato importante - dichiara il sindaco metropolitano Roberto Lagalla - che, oltre ad attestare un ottimo stato di salute economico-finanziario della Città metropolitana, evidenzia come questa amministrazione stia lavorando speditamente e in assoluta sinergia con il territorio. E grazie al concorso per il reclutamento di nuovo personale, in corso in queste ore, avremo la possibilità di supportare il lavoro degli uffici e di iniziare un processo di rinnovamento dell’amministrazione metropolitana che andrà a vantaggio dell’efficienza dei servizi resi ai cittadini".

Sulla stessa scia il direttore generale della Città metropolitana, Nicola Vernuccio, che aggiunge: "Inoltre, il Piano triennale delle opere pubbliche, correlato al bilancio, prevede la realizzazione di 154 progetti sulle strade provinciali per un importo complessivo di 104 milioni e di 68 interventi presso gli istituti scolastici per circa 64 milioni di euro. Questi interventi che si uniscono a quelli già in corso sia sulla viabilità che sull’edilizia scolastica, ci permetteranno di incidere significativamente sia sulla viabilità e la messa in sicurezza di numerose strade del territorio provinciale, sia sulla qualità dell’edilizia scolastica, restituendo alle famiglie e alle scuole ambienti sicuri e funzionali".