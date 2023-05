Cisl Poste, Francesco Cannone nuovo segretario del coordinamento di Palermo

Il palermitano Francesco Cannone è il nuovo segretario del coordinamento di Palermo del Sindacato Lavoratori Poste della Cisl.

Cannone, 55 anni, sposato, tre figli, è stato eletto all'unanimità dal Consiglio direttivo di Palermo che si è riunito presso l'Hotel Federico II di Palermo lo scorso 28 aprile. Il nuovo segretario ha rivolto un ringraziamento al coordinatore uscente Maurizio Affatigato che il 12 aprile scorso è stato eletto segretario generale regionale del sindacato dei postali Cisl Sicilia.

Contestualmente è stata riconfermata in blocco la segreteria uscente composta da Martina Furceri (segretaria aggiunta) e Giuseppe Miceli Soletta (segretario organizzativo). All'assemblea ha partecipato il segretario generale della Ust Cisl Palermo, Leonardo La Piana. "Non posso che ringraziare tutto il Consiglio direttivo e il gruppo dirigente Slp-Cisl di Palermo – dichiara Cannone – per la fiducia che è stata riposta nei miei confronti. Cercherò di rappresentare al meglio la categoria dei postali all'interno del Slp-Cisl. L'incarico che mi è stato affidato richiede un forte impegno ma sono fiducioso che insieme con la segreteria e a tutta la squadra del gruppo dirigente riuscirò a proseguire il grande lavoro intrapreso e svolto sin qui dal mio predecessore nell'esclusivo interesse dei lavoratori e dell'intera organizzazione".

Contestualmente, il Consiglio direttivo di Palermo ha eletto Demetrio Parrino segretario organizzativo Palermo-Trapani, ruolo ricoperto sin qui da Francesco Cannone. "Metterò a disposizione la mia esperienza – dichiara Parrino -, l'impegno e la dedizione nell'interesse della categoria dei lavoratori che mi pregio di rappresentare".