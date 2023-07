Verde pubblico, Cisl ottava circoscrizione: "La villetta di via Campolo è nel degrado"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La villetta di via Campolo, è ormai diventata un’area verde non curata e malandata e con la carenza di spazi verdi da vivere che c’è in città, ci sembra assurdo che non si pensi piuttosto alla sua riqualificazione affinché diventi un giardino fruibile dagli abitanti del quartiere Malaspina e non solo”. Ad affermarlo è Alfredo Stabile Responsabile Cisl Ottava Circoscrizione. “Oggi la villetta si presenta in condizioni di abbandono, con rifiuti dimenticati a ridosso delle panchine, con la pavimentazione che necessita di un’attenta manutenzione, con le sterpaglie lasciate crescere senza manutenzione. Per questo ci rivogliamo all’Amministrazione Comunale affinché possa programmare un intervento di bonifica. Così la villetta diventerebbe accogliente per i frequentatori, ai quali però, chiediamo di rispettare e avere cura di quest’area verde, perché oltre a essere un bene comune possa diventare nuovamente un parco di socialità collettiva. Tutti potrebbero essere protagonisti del suo restyling, anche le tante attività commerciali vicine potrebbero diventare promotori e fautori della rinascita della villetta di via Campolo. Anche la Cisl è disponibile a interagire con il Comune, per iniziare un processo di riqualificazione urbana del quartiere non solo” conclude Stabile.