Alla guida in autostrada senza cintura o col cellulare, 56 multe in una settimana nel Palermitano

Più di un automobilsta su dieci al volante senza la cintura allacciata, tre su cento "beccati" con lo smartphone in mano. E' quanto emerge dalla settimana di controlli mirati al rispetto delle regole sui dispositivi di sicurezza mentre si è alla guida. L'attività, dal nome "Focus on the road", svoltasi sotto l'egida dell'Unione europea, nelle autostrade del Palermitano e nelle principali arterie di collegamento della provincia, dal 16 al 22 settembre, è stata condotta dal compartimento Sicilia occidentale della polizia stradale.

Nell'ambito di tali servizi, nel Palermitano, sono stati controllati 413 veicoli e contestate 230 violazioni al codice della strada di cui 13 per l'utilizzo di cellulari e 43 per il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

Violazioni, sempre più diffuse, che possono sembrare banali e che invece spesso sono la causa di gravi incidenti stradali. Ed è per questo che la rete di cooperazione tra le polizie stradali di tutta Europa si è mobilitata con l'obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti in adesione al Piano d'Azione Europeo 2021-2030. Oltre a operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni, sono previste campagne tematiche in tutto il continente, all'interno di specifiche aree strategiche.