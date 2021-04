Coronavirus, a Cinisi riaprono le scuole ma si avvicina la zona rossa

A Cinisi riaprono le scuole, ma si avvicina la zona rossa. Ad annunciare l'imminente cambio di colore, con tutte le limitazioni che ne conseguono, nel corso del consiglio comunale di ieri, è stato il sindaco Giangiacomo Palazzolo: "L'autorità sanitarià - ha dichiarato il primo cittadino - ha chiesto la zona rossa per Cinisi". Secondo Palazzolo è altamente probabile che il presidente della Regione Musumeci emetta oggi stesso, o al massimo nei prossimi giorni, l'ordinanza.

"Sarà mia cura - conclude il primo cittadino - tenervi costantemente informati della situazione. Abbiamo più volte dimostrato di essere una grande comunità e sono sicuro che lo saremo ancor più questa volta, affrontando con serenità e responsabilità i prossimi giorni". Sempre ieri è stata imposta la ripartura delle scuole, di ogni ordine e grado, del territorio: il Ministero ha emesso una circolare con la quale si chiarisce che il sindaco non ha potere in materia di didattica e anche la Regione ha chiarito il divieto assoluto per i primi cittadini di chiudere le scuole. "Ho dovuto - chiarisce Palazzolo - fare decadere l'ordinanza con cui si sospendevano le lezioni in presenza". Lezioni in presenza, fino alla prima media, anche se il Comune dovesse diventare zona rossa.