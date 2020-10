Nel suo terreno piante di marijuana e dosi già pronte, denunciato 47enne a Cinisi

Un uomo di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Cinisi per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione in un terreno in località Gazzara, i militari hanno rinvenuto più di 250 grammi di marijuana già essiccata e confezionata, pronta per essere immessa sul mercato, e 60 piante della medesima sostanza.

La droga è stata sequestrata e sarà trasmessa al laboratorio analisi del Comando provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.