Cinisi, la Regione finanzia il monumento che raffigurerà la beata Maria di Gesù Santocanale

Stanziando 17 mila euro per la realizzazione di una statua di bronzo dedicata alla nobile palermitana, fondatrice delle suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes. Musumeci: "E' importante che le istituzioni civili riconoscano la testimonianza preziosa che figure come queste rappresentano per il nostro territorio"