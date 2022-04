Ucciso a colpi di pistola dai rapinatori: ricordato Guerrino Miglioranzi, il carabiniere morto a Cinisi

La sera del 16 aprile 1945, dopo aver scoperto i responsabili di una rapina, venne ucciso in un conflitto a fuoco a Cinisi con due banditi. Così è morto ammazzato il brigadiere Guerrino Miglioranzi, classe 1917, veronese di Dossobuono di Villafranca, assegnato alla stazione dei carabinieri di Cinisi dopo l'arruolamento.

Nel rapporto giudiziario sull'eccidio, il comandante della stazione dell’epoca, tratteggia la figura del giovane brigadiere con queste parole: "Intelligente, istruito e coraggioso, schiavo del dovere godeva la stima di quanti ebbero l’onore di conoscerlo. Diverse volte il sottoscritto lo aveva pregato di usare più prudenza nel servizio, ma lui rispondeva che la sua vita non gli importava perché voleva togliere dalla società chi la disonorava". Il 7 gennaio 1947, per il gesto eroico compiuto al costo della vita, Miglioranzi ha ricevuto la medaglia d’argento al valor militare alla memoria.

Una pagina ingiallita di storia, che s'iscrive in piena epoca di banditismo, dai più dimenticata. Non dall'Arma, che anche quest'anno ha ricordato Guerrino Miglioranzi, per il 77° anniversario della morte. Alla cerimonia nel luogo dell’eccidio (angolo tra via San Pietro e via Domenico Giunta) erano presenti i comandanti del gruppo carabinieri Palermo, il tenente colonnello Angelo Pitocco e della compagnia di Carini, Pietro Cugusi, una rappresentanza del consiglio comunale di Cinisi, una rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo, il comandante della locale Stazione, un gruppo di studenti dell’istituto “Tenente Anania” di Cinisi ed i familiari del militare originari del Veneto.