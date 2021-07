VIDEO | Agricoltori in campo contro l'invasione di cinghiali: "Distruggono i raccolti, la Regione trovi una soluzione"

E' l'appello lanciato da Coldiretti che è scesa in piazza, davanti a Palazzo d'Orleans, insieme ai sindaci per avere risposte sull'emergenza. "Ogni giorno siamo costretti a fare turni di guardia e addirittura in molti scelgono di non seminare più. In città è a rischio l'incolumità delle persone"