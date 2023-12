Rischio peste suina africana: "Quasi 100 cinghiali rimossi dall'area di Monte Pellegrino nel 2023"

Quasi 100 cinghiali rimossi dall'area di Monte Pellegrino nell'ultimo anno. E' il dato che viene fuori da un convegno che ha fatto il punto - tra le altre cose - sul piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali 2023-2028 redatto dal commissario straordinario per la pesta suina africana, Vincenzo Caputo, che fissa termini più stringenti rispetto al numero di abbattimenti annunciati, prevedendo infatti almeno 9.500 capi abbattuti nel corso del primo anno. Il piano si basa in parte sull’attività venatoria durante la stagione di apertura della caccia e in parte sulle attività di “selecontrollo” svolte nelle aree protette da parte dei selecontrollori e dei coadiutori opportunamente formati, abilitati e coordinati dagli uffici territoriali del dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale.

Ad oggi sono stati formati 648 coadiutori per svolgere le attività di contenimento dei suidi. Le attività di depopolamento previste nei piani di controllo ad oggi, hanno interessato le province di Palermo e Messina, territori nei quali la presenza dei cinghiali e dei suidi selvatici è da considerare particolarmente preoccupante per il rischio di diffusione della peste suina africana (nel palermitano per il numero altissimo di capi che si spingono fino ai centri abitati e nel messinese, oltre che per una presenza massiccia di capi, per l’esistenza degli allevamenti di suino nero allo stato brado e semibrado).

I dati delle azioni di depopolamento previste dai Piani oggi in vigore sono stati riportati da Roberta Paci, dirigente dell’assessorato all’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, durante il convegno “Rischio Psa in Sicilia, azioni strategiche in atto e sviluppi futuri: Confronto con gli attori della Regione Siciliana”, organizzato nella sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia: 171 capi catturati con gabbie/chiusini in diversi Comuni del palermitano, destinati per lo smaltimento ai carnai realizzati per l’alimentazione dei rapaci selvatici all’interno del parco delle Madonie (uno a Ficuzza e uno in località M. Carcaci Castronovo); 78 capi rimossi nel messinese attraverso il metodo di prelievo selettivo da appostamento fisso operato dai coadiutori abilitati nella provincia di Messina.

Nell’ambito dei piani di controllo attivi in Sicilia dall’inizio del 2023: 190 capi sono stati rimossi dagli operatori del parco delle Madonie (51 con abbattimento da postazione fissa e 139 catturati con gabbie/chiusini); 98 capi sono stati rimossi all’interno e nelle aree limitrofe alla riserva naturale orientata di Monte Pellegrino catturati con gabbie/chiusini.

A questi numeri, non molto confortanti, andranno aggiunti il numero di capi di cinghiali e suidi selvatici che da settembre 2023 a gennaio 2024 verranno prelevati in caccia. L’anno scorso, 2022, sono stati segnati dai cacciatori nei tesserini venatori circa 4.000 capi prelevati in tutta la Regione.

Il piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali e azioni strategiche per l’elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Psa 2023- 2028, l’azione strategica 2, prevede anche la necessità di creare le condizioni per una filiera commerciale della selvaggina in genere e del cinghiale in particolare. Questa filiera, a partire dal prelievo dei capi deve arrivare al prodotto finito disponibile per la commercializzazione, passando per gli stabilimenti di macellazione e di lavorazione sotto il controllo veterinario. Tutto ciò con la finalità di generare un processo virtuoso con la valorizzazione delle carcasse dei suidi selvatici provenienti dai piani di prelievo.

Un ruolo importante è svolto dai medici veterinari dell’Asp 6 di Palermo che, oltre ad essere impegnati con azioni di controllo sui suidi selvatici e con imponenti misure di biosicurezza attivate negli allevamenti domestici per prevenire il rischio contagio da virus Psa, stanno portando avanti azioni legate allo smaltimento delle carcasse come la creazione di 5 carnai distribuiti tra le province Palermo, Trapani e Agrigento dedicati alle specie in pericolo come il grifone ed il capovaccaio. I carnai hanno un duplice scopo: da un lato, risparmiare risorse pubbliche e, dall’altro, essere di supporto alle specie in pericolo di estinzione come i grandi avvoltoi. Proprio su questa tematica è intervenuto il commissario straordinario dell’Istituto zooprofilattico Sicilia Salvatore Seminara: “Il nostro Ente si sta impegnando, ormai da anni, con campagne attive di reintroduzione del grifone in territori precedentemente abitati da questi grandi rapaci e che, oggi, contano oltre 300 di individui di cui 5 coppie nidificanti nel parco dei Nebrodi ed una nuova colonia sulle Madonie (Isnello) che vede già soggetti territorialmente stabilitisi in un‘area in cui la specie si era estinta a causa di avvelenamenti contro volpi e cani randagi”.