La promessa dell'assessore: "Cinghiali ai Rotoli, così eviteremo di farli entrare"

Toni Sala: "Questo è un problema purtroppo noto che il Comune sta provando ad affrontare in collaborazione con tutti gli enti coinvolti"

“La presenza di cinghiali su monte Pellegrino, e quindi anche nelle aree limitrofe al cimitero dei Rotoli, è un problema purtroppo noto che il Comune di Palermo sta provando ad affrontare in collaborazione con tutti gli enti coinvolti". A parlare è l’assessore ai Cimiteri, Toni Sala, che annuncia: "Posizioneremo dei dispositivi per impedire agli animali di accedere all’area cimiteriale, evitando così i danni alle sopolture e lo faremo nel più breve tempo possibile, ricorrendo anche a una specifica ordinanza. La Reset ha, però, l’obbligo contrattuale di intervenire nelle aree danneggiate, anche se dovesse farlo ogni giorno, e su questo non transigeremo”.