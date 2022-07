Cinghiali a Borgo Nuovo, mamma e sette cuccioli banchettano tra i rifiuti in via Bronte

Palermo come Roma. Sui social spunta un video dove si vede chiaramente una "famiglia" di cinghiali banchettare tra i rifiuti in via Bronte. Strada dove, ironia della sorte, dodici anni fa era stata avvistata una pantera nera.

Nella immagini postate su Facebook da una residente e condivise dall'esponente della Lega Igor Gelarda, si vede la ?famigliola? - composta da 8 elementi - nei pressi dei contenitori. "A Palermo, come a Roma - scrive Gelarda - ormai i cinghiali la fanno da padrone. La mamma e 7 cuccioli si nutrirscono nell'abbondante spazzatura che decora Borgo nuovo. Il ripopolamento assurdo fatto con questi animali, e lo stato di abbandono in cui versa ormai la città da oltre 10 anni, ha portato a questo: spazzatura e cinghiali. Se continuassimo così - conclude Gelarda - tra un po' magari arriverebbero anche orsi e lupi?.