Cinema, il corto “Era ora” in concorso per il premio sorriso Rai al festival dei “Tulipani di Seta Nera”

Il Cortometraggio “Era Ora” diretto dal giovanissimo regista siciliano Alessandro Alicata alla sua opera prima a soli 17 anni è tra i 66 finalisti del Premio Sorriso Rai Cinema Channel nell’ambito della XVI° edizione del Festival Internazionale “Tulipani di Seta Nera” che si svolgerà dal 4 al 7 maggio al The Space cinema Moderno di Roma. Il Festival diretto da Diego Righini con la Direttrice Paola Tassone avrà come madrina Claudia Gerini e testimonial di eccezione come Marco Giallini e Pino Insegno. Tra i protagonisti delle opere selezionate in questa edizione oltre il giovane Alessandro Alicata volti noti al grande pubblico come Ornella Muti, Remo Girone, Lina Sastri, Alessandro Haber, Andrea Roncato, Paolo Conticini oltre Elodie, Tannai e Mr. Rain.

“Era Ora" è un film di Alessandro Alicata, prodotto da Cinematica.Company, con il patrocinio dell’Ottavo Municipio del Comune di Roma e dell’ Istituto Cine Tv Roberto Rossellini di Roma che ha contribuito fornendo attrezzature per la realizzazione tecnica affidata a studenti dell’istituto e alla Spark Production. Nel cast tanti giovani attori: Giulia Salemi, Alessandro Alicata, Salvatore Vitale, Salvatore Striano, Chiara Censori, Massimo Valentini, Arianna Lavacchielli, Paola Barzi, Ilaria Pisciottani, Sarah Bogatti, Luca Gravegna, Giulia Santullo, Alessandro Lisi, Eleonora Alicata, Mariachiara Pelligra, Marco trulli, Giorgia Scardovì, Chiara Onofri, Francesco Leo, Maurizio Tesori e Angelica Clementucci. La canzone “Era Ora” colonna sonora del corto è scritta e interpetrata dalla giovanissima Ary Music. Un film che lancia una speranza ai ragazzi, che hanno vissuto un momento brutto durante il primo lockdown.

Questo film parla di tre ragazzi spensierati che oltre a essere migliori amici sono compagni di scuola. Stanno sempre insieme e la loro splendida amicizia riesce a far superare loro un momento molto brutto del nostro recente passato. Poi a dicembre del 2020 dalla Cina arriva una pandemia che ferma il tempo. I tre ragazzi durante questo periodo perdono il contatto con il mondo e si chiudono in loro stessi. A maggio iniziano a riaprire le varie attività, ma loro sono ancora chiusi in se stessi, grazie alla loro forte amicizia riescono a ritrovare la loro serenità. La produzione ringrazia per la collaborazione al progetto UP Noleggio a lungo termine, Hotel Ibis Style Eur, Delta Moods, Casting Bambini e Casting Ragazzi di Francesca Rotundi e Tevere Ru Hokey. Fino al 30 aprile è possibile visualizzare e votare il Cortometraggio “Era Ora” visualizzando il corto sul sito www.tulipanidisetanera.rai.it