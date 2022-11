Cinema delle donne sudamericane: proiezioni alla Sala De Seta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 24, 25 e 26 novembre la Biblioteca delle donne e centro di consulenza legale UDIPALERMO presenta, in collaborazione con Cinemadefemmes e il Centro Sperimentale di Cinematografia-Sede Sicilia, una rassegna di documentari diretti da registe latino-americane. I filmati, quattro lungometraggi e dieci corti, aprono una finestra di riflessione su tematiche legate al mondo femminile sia in relazione allo specifico contesto culturale, politico e sociale dell’America Latina, sia secondo una prospettiva multiculturale e globale. Tutti i film saranno trasmessi in lingua originale, con sottotitoli in italiano. La rassegna è inserita in BAM (Biennale Arcipelago Mediterraneo) Le proiezioni avranno avranno luogo alla Sala De Seta nei seguenti orari: Giovedì 24 ore 18.30 - Venerdì 25 ore 17.00 - Sabato 26 ore 17.00