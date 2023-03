All'asta il cinema Ambassador di Villabate, prezzo base fissato a 456 mila euro

Finisce all’asta giudiziaria il cinema Ambassador, storica sala di Villabate, oggetto di un pignoramento. La struttura è tuttora aperta e continua a proiettare film, ma fra due mesi è fissata la vendita con prezzo base a 456.500 euro. Si tratta del secondo tentativo dopo quello andato a vuoto nel novembre scorso.

L’immobile di corso Vittorio Emanuele, secondo quanto si legge nella perizia del tribunale di Palermo datata marzo 2019, si trova nella strada principale di Villabate. Il locale, al piano terra, si sviluppa così: all’ingresso sulla sinistra l’angolo bar e sulla destra l’angolo amministrazione; poi c’è un ampio corridoio che conduce alla sala cinematografica a doppia altezza con 200 sedute. Completano la struttura i servizi igienici per uomini, donne e persone diversamente abili.

Il fabbricato, rileva ancora il perito, è in discrete condizioni generali e necessità di opere di manutenzione ordinaria dei prospetti e probabilmente delle coperture. L’immobile, si spiega nella relazione, è attualmente regolarmente in uso come sala cinematografica e nel possesso del debitore. Le offerte, secondo quanto si legge sul sito astegiudiziarie.it, possono essere presentate fino alle ore 13 del 24 maggio 2023.