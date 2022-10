Cimitero Sant'Orsola, un lumino ai parenti dei defunti: il 2 novembre messa officiata dall'arcivescovo Lorefice

Un lumino in dono. Lo riceveranno i visitatori del cimitero di Sant'Orsola nei giorni della commemorazione dei defunti. "Il simbolo augurale del cero acceso - dice l?avvocato Salvatore Damiano, commissario arcivescovile della fondazione camposanto di Santo Spirito - rappresenta il ricordo e l?affetto per i propri defunti che, nonostante il distacco, rimane ancora vivo. Ed è pure segno della vita che va oltre l?ombra della morte e si illumina di speranza nell?esistenza quotidiana".

Inoltre, la fondazione ha predisposto anche una brochure informativa e una dozzina di totem collocati fra i viali con indicazioni e note utili per orientarsi e conoscere la storia del cimitero più antico della città. Dal 1 al 6 novembre 2022, il cimitero resterà aperto dalle 7,30 alle 16,30. Mentre, nelle date 1 e 2 novembre, saranno sospese le tumulazioni e non sarà consentito l?ingresso dei carri funebri.

Sul fronte dei servizi i visitatori avranno a disposizione: uno sportello supplementare per la segnalazione dei guasti alle lampade votive; un presidio medico con autoambulanze e rianimazione; dei wc chimici per disabili e non, dislocati in tutta l?area cimiteriale; l?assistenza e il supporto per i disabili e le persone con difficoltà di deambulazione agli ingressi del cimitero e davanti agli ascensori nei sacrari; un punto ristoro nel corridoio fra i due ingressi del cimitero e un servizio di vigilanza e assistenza rafforzato.

Per garantire tutto questo, saranno impegnati volontari di protezione civile, unità di vigilanza, medici e infermieri, guardie giurate a tutti gli ingressi; collocati una decina di wc chimici; impiegate squadre di pronto intervento per le lampade votive e la pulizia dei wc.

Per il 1 novembre nella chiesa di Santo Spirito, all?interno di Sant'Orsola, si celebreranno liturgie eucaristiche alle ore 9, 10,30 e 12. Il 2 novembre, invece, le messe saranno alle 9, 11 e 12. In particolare, quella delle ore 9 sarà presieduta dall'arcivescovo Corrado Lorefice.