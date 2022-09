Completati i lavori: dopo due anni si torna a seppellire al cimitero dei Rotoli

Dopo due anni si torna a seppellire al cimitero dei Rotoli. Sono stati completati i primi lavori su uno dei campi di inumazione del camposanto che permetterà di recuperare alcune decine di posti. In questi giorni, inoltre, sono in fase di installazione i primi loculi ipogei.

Per il sindaco Roberto Lagalla, questo "è un segnale molto importante che si sta dando a tutta la cittadinanza. Negli ultimi anni siamo stati costretti a vedere aumentare il numero delle bare in deposito. Da oggi contiamo di vedere ogni giorno questo numero diminuire costantemente".

"Dal giorno in cui questa giunta comunale ha deliberato l’accordo quadro per i lavori di manutenzione al cimitero dei Rotoli - dice Lagalla - le opere non si sono mai fermate e ringrazio anche l’assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Orlando che non ha mai smesso di monitorare e stimolare un rapido andamento dei lavori. Gli ostacoli che abbiamo trovato nel nostro percorso sono tanti e continuano a esserci, ma questa amministrazione dimostra di proseguire a contrastare caparbiamente l’emergenza sepolture e il fatto che da oggi si torni a seppellire ne è la riprova”.