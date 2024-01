Cimitero Rotoli, i riti funebri civili saranno celebrati per ora nella sala Bonanno

Il Comune ha disposto la destinazione temporanea della sala Bonanno, che si trova all’interno del cimitero dei Rotoli, per la celebrazione dei riti funebri civili. E' infatti arrivata la firma sul provvedimento da parte del sindaco Roberto Lagalla, commissario di Governo per l’emergenza cimiteriale.

"Nell’attesa che venga realizzata la nuova “Sala del commiato”, prevista nel progetto di ampliamento del forno crematorio - si legge in una nota del Comune - la struttura commissariale ha individuato nella sala Bonanno lo spazio temporaneo e idoneo (per la prossimità agli accessi all’area cimiteriale e ai servizi igienici, per l’accessibilità ai portatori di handicap e per il numero di aperture presenti) per la celebrazione di funerali laici che vada incontro alle necessità di chi ha una confessione religiosa diversa dal cattolicesimo e di chi è ateo. Per la celebrazione di riti funebri civili, oltre alla Sala Bonanno, è stato individuato anche il piccolo palco all’aperto nell’area del cimitero acattolico, attualmente in corso di restauro.

“Questo decreto rappresenta un atto di civiltà. Un atto necessario che va al di là di qualsiasi orientamento culturale, filosofico e religioso, nel rispetto di quei cittadini che si sono professati in vita atei, laici o comunque non professanti alcun tipo di religione. In questo modo, nella nostra società multiculturale, l’amministrazione garantisce a tutti il rito funebre e il momento di partecipazione al ricordo”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Orlando che aggiungono: “L’attenzione dell’amministrazione nella gestione dei servizi cimiteriali prosegue, anche in virtù del rinnovo del commissariamento da parte del Governo nazionale, dopo un anno e mezzo di lavoro che ha consentito di ripristinare la regolare ciclicità della fruizione delle sepolture, di migliorare le condizioni generali di sicurezza, limitando i profili di rischio per la pubblica incolumità di operatori e cittadini, di riparare e riattivare il forno crematorio esistente e di dare impulso e accelerazione agli interventi infrastrutturali necessari per garantire la disponibilità di ulteriori posti salma nel medio termine e per la riqualificazione del cimitero dei Rotoli”.