La macabra scoperta ai Rotoli e quei resti dei morti "dimenticati" in un frigo: "Stiamo provando a catalogarli"

Con il forno crematorio guasto da tempo immemore, i 2.500 pezzi anatomici conservati nelle celle frigorifere dei Rotoli si sarebbero potuti portare in altri impianti. E invece sono stati dimenticati nella saletta di fronte al deposito ex Bonanno, uno dei tanti posti del cimitero in cui per due anni sono stati "parcheggiati" i resti dei defunti. Fino al 13 marzo, quando il locale è stato aperto e si è fatta la macabra scoperta.

Accanto c'erano anche sette feretri con salme risalenti al 2014, 2015, una del 2021 e l'ultima del 2022 con nomi e cognomi, in condizioni igienico-sanitarie indescrivibili: dal percolato che fuoriusciva ai topi morti per le esalazioni respirate nel deposito. I 2.500 tra pezzi anatomici (che corrispondono alla cremazione di 50 salme), mischiati a feti, erano invece senza alcuna etichetta.

"Il sindaco - dice oggi Totò Orlando, assessore ai Servizi cimiteriali - ha dato disposizione di recuperare notizie su questi resti attraverso le autorità sanitarie. Non sarà facile, ma stiamo provando a catalogarli. Vogliamo dare un nome a ogni resto, dopodiché verranno cremati".

Ma come si fa a dimenticare salme e pezzi anatomici, "momentaneamente" stoccati, in una sala? "Il cimitero che abbiamo trovato è anche questo. Senza campi d'inumazione né forno crematorio, fra il 2020 e il 2022, ogni posto libero veniva destinato a deposito. Noi andiamo aprendo le stanze e troviamo novità", risponde l'assessore Orlando, che tira in ballo le responsabilità del passato. "Non da un punto di vista gestionale ma politico - precisa - perché chi fa politica deve assumersi le responsabilità partendo dalla conoscenza delle cose. Io 'vivo' il cimitero ogni giorno, evidentemente nel passato non era così. Ripeto, anche chi è deputato a dare l'indirizzo politico deve conoscere la realtà. E la realtà è che quelle celle frigorifere erano uno dei tanti posti utilizzati come deposito".

Nella relazione del neo direttore del cimitero Marcello Martorana, che vanta un passato al nucleo Nopa della polizia municipale, si legge che non c'è stata alcuna consegna "della documentazione per accertare l'avvenuto trasporto e ricezione presso il cimitero con indicazione sulla destinazione (inumazione o cremazione)" e "vana è stata la ricerca".

Oggi il sindaco Roberto Lagalla, che ancora non ha rilasciato dichiarazioni, ha partecipato a una riunione con la struttura commissariale costituita per affrontare un'emergenza oggi in via di risoluzione, con le bare in deposito che stanno scendendo (ne sono rimaste circa 300), ma che continua a riservare soprese. Con possibili profili penali. "Noi - conclude l'assessore Orlando - contestiamo il dato politico. Se ci sono elementi da segnalare alla Procura, il direttore del cimitero, che ha rivestito funzioni di polizia giudiziaria, sa cosa fare".

"Auspico per la questione dei resti ritrovati all'interno del frigo spento una celere soluzione e che la magistratura possa accertare le responsabilità e fare chiarezza sui fatti", dichiara il consigliere Natale Puma, che plaude alla struttura commissariale per "la conclusione delle opere murarie del forno crematorio".

Secondo Ramon La Torre, segretario cittadino di Rifondazione comunista, "il museo degli orrori scoperto ai Rotoli è un'ulteriore conferma di quando non vi sia piena consapevolezza del disastro funzionale del sistema cimiteriale palermitano che, beninteso, non troverà soluzione nelle azioni messe in atto dal comitato emergenziale presieduto dal sindaco Lagalla".

"Siamo ancora ai pannicelli caldi e non sono state annunciate soluzioni che prefigurino un cambio radicale dell'uso delle strutture cimiteriali a disposizione. Cessata la disponibilità delle nuove sepolture programmate dalla precedente gestione - conclude La Torre - le conseguenze di un flusso fisiologico di 6 mila decessi l'anno circa si ripresenteranno nella loro drammaticità. Noi consigliamo di non smontare i tendoni".