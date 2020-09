Cimiteri, sit in della Lega ai Rotoli: "Situazione penosa simbolo di una Palermo che soffre"

Sit in di protesta della Lega davanti all'ingresso del cimitero dei Rotoli alla vigilia della mozione di sfiducia al sindaco Leoluca Orlando. Ad organizzarla è Igor Gelarda, capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale, che afferma: "Tanta gente è stanca di questa amministrazione Orlando. A cosa serve continuare a fare ordinanze, siamo alla quinta, se poi si scaricano tutte le responsabilità sui dipendenti del cimitero?"

"E' chiaro - sottolinea Gelarda - che manca una visione progettuale sul come operare. Non è bastato 'silurare' l'assessore. La situazione dei Rotoli è diventata il simbolo della sofferenza di questa città, a causa di una persona che ormai non ha più completamente il polso della situazione. Orlando dovrebbe vergognarsi di essere il primo cittadino di una città che non riesce a seppellire i propri morti. Esattamente come sì dovranno vergognare quei consiglieri comunali che domani non voteranno la sfiducia al sindaco Orlando e continueranno a permettere che Palermo resti in fondo a tutte le classifiche sulla qualità della vita".

"Orlando - conclude il capogruppo della Lega - resterà nella storia di questa città anche per questa sua incapacità di risolvere il problema dei cimiteri".