Nuovi loculi temporanei al cimitero dei Rotoli, tutto pronto per il bando

È entrato nel vivo l'iter per il bando di gara finalizzato alla collocazione temporanea di 424 loculi al cimitero di Santa Maria dei Rotoli. Oggi è stata approvata la determina a contrarre, inviata agli uffici per l'impegno di spesa e la predisposizione della gara.

"Sì tratta di un obiettivo - dice l'assessore ai Cimiteri, Toni Sala - che intendiamo perseguire in tempi celeri. Stiamo seguendo passo passo la procedura per far sì che possa concludersi rapidamente. I nuovi loculi consentiranno infatti di fare diminuire sensibilmente il numero di salme in attesa".

I loculi prefabbricati, che verranno sistemati lungo il viale Trinità, saranno venduti ai cittadini a 795 euro ciascuno. In fase di preparazione verrà eseguito lo scavo per il basamento e poi saranno sistemati uno sopra l'altro, sviluppandosi in altezza.