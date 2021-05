Rotoli, nominata la commissione di verifica per i lavori al nuovo forno crematorio

Il consigliere comunale del M5S Antonino Randazzo: "Il percorso per realizzare l'impianto è ancora lungo, ma col nuovo Rup da settembre 2019 l’iter progettuale si è sbloccato. Presto anche la gara per la realizzazione dell’opera. Resta il mistero sui 4 anni precedenti"

E' stata nominata la commissione di verifica dei lavori di realizzazione del nuovo forno crematorio presso il cimitero dei Rotoli.

A darne notizia è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo, secondo cui "il percorso per avere un nuovo forno crematorio è certamente ancora lungo, ma almeno finalmente con il nuovo Rup da settembre 2019 l’iter progettuale e per mandare in gara la realizzazione dell’opera si è sbloccato".

"Restano i quattro anni di 'misterioso' ritardo, dal 2015 al 2019, su cui spero si possa fare presto chiarezza tramite gli esposti presentati in Procura", conclude il consigliere pentastellato.