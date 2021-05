Operaio Reset impegnato nella pulizia dei campi d'inumazione

Rotoli, l'annuncio di Sala: "Alcune sezioni interdette presto torneranno accessibili"

L'assessore ai Cimiteri dà notizia del via libera del Rup che si occupa dei lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso sopra il camposanto. "A breve la riapertura". Due squadre della Reset al lavoro con i decespugliatori per ripulire i campi d'inumazione